Valitsusliikmete suust kostnud lubadused olidki suurelised, samas jäi mulje, et vähemalt osa lubadusi lepiti kokku viimasel hetkel, kuna eile polnud ette näidata riigieelarve seletuskirja. Õhku jäi mitu küsimust, eriti see, kui kaua me suudame niimoodi üle jõu elada.

Iseenesest on rõõm tõdeda, et mitu ka Postimehe juhtkirjades eelarve kontekstis esile tõstetud teemat on olnud valitsusliikmetele tähtsad. Näiteks lubatakse lõpuks täita koalitsioonilepingus antud lubadus viia teadus- ning arendustegevuse toetamine ühe protsendini SKTst. See tähendab 56 miljonit eurot lisaraha.

Samas teadusega tihedalt seotud rohepööret küll näiliselt toetatakse,­ aga sisulist suunamuutust on raske­ näha. On märgiline, et sellise tulevikutehnoloogia nagu vesiniku peale on riigieelarves mõeldud ja valdkonna arenduseks on eraldatud järgnevateks aastateks 30 miljonit eurot. Kuid see summa on nii mitme aasta peale laiali laotatult ikkagi karjuvalt väike, et tõsiselt võetav pööre saaks toimuda.