Ettevaatust, töötajad! Liikvel on puuktööandjad

«Tööandja olevat töötajale väitnud, et tööleping on algusest peale olnud tühine, sest puudus vastav nõukogu otsus, ning kui töötaja alla ei kirjuta, siis peab ta kogu teenitud töötasu tagasi maksma. Töötaja kirjutas alla hirmust ja teadmatusest.» Niimoodi kirjeldab tööinspektsioon üht Eestis aset leidnud juhtumit, kus töötaja kirjutas lepingu lõpetamisele hirmust alla ning jäi seadusega ette nähtud rahast ilma. Mis sellest sai? Midagi ei saanud. Sest puhkudel, kus asjadest ei jää kirjalikku jälge, on kohtus sõna sõna vastu ja eks sa püüa tuult väljal.

Kui palju on juhtumeid, kus firma survestab töötajat valeinfo, manipulatsiooni või ähvardustega endale kahjulikult töö­lepingut lõpetama, ei suuda Eestis keegi kokku lugeda. Tööinspektsioon saab selliseid kõnesid aga päevas viis kuni kümme. «Tihti helistavad töötajad inspektsiooni alles siis, kui on juba alla kirjutatud ning jõutud arusaamiseni, et ei töölepinguseaduse (TLS) paragrahv 79 ega paragrahvi 85 lõige 1 anna õigust taotleda töötukindlustushüvitist või tööandjal oleks olnud kohustus koondada, mis oleks andnud suurema rahalise hüve,» nentis tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep. Nii tema, töötukassa kui ka teised asutused panevad inimestele südamele: ärge kirjutage kuhugi uisapäisa alla, te kaotate väga palju raha ning tagantjärele on raske, kui mitte võimatu seda tagasi nõuda.