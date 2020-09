Eesti lühiuudised

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul muutis valitsus lennuliinide süsteemi, mille järgi oleks otselennud piiratud vaid Prantsusmaale, Hispaaniasse ja Tšehhisse. «Me ei saa ennast maailmale sulgeda, vaid peame arvestama, et viirus on globaalne ja jääv. Lennuliinide piiramisel peame sellest ka lähtuma,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. «Senine piirang on aegunud ning nüüd, nagu ka Läti, ei luba me edaspidi avada lennuliine riikidega, mille viimase kahe nädala uute viirusjuhtumite arv 100 000 elaniku kohta ületab Euroopa kahekordse keskmise,» selgitas Aas. Juba varem on valitsus kehtestanud erandi, mille kohaselt tohib Tallinna lennujaamast lennata liinilendudega Frankfurti, Helsingisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Riiga ja Varssavisse nakatunute suhtarvust sõltumata. PM

Parvlaeva Estonia uppumise ajal Eesti peaministri kohuseid täitnud Mart Laar leiab, et pärast augu leidmist laevakerest tuleb korraldada uus uurimine, kuid vältida tuleks spekulatsioone, mis mängivad hukkunute omaste tunnetega. Laari sõnul ei olnud tal mingit infot, nagu võinuks Estonia uppumise põhjustada kokkupõrge allveelaevaga. «Estonia huku lõputu poliitiline ärakasutamine on Eesti suhtes ohtlik mäng, mängitakse inimese valu ja tragöödiaga. See ei aita kaasa äärmiselt traagilise juhtumi selgitamisele ja selgitamist vajab see igal juhul. Niivõrd mastaapse tragöödia puhul on kõikide osapoolte huvi, et tõde ükskord välja tuleks. Eesti riigil pole siin midagi varjata, meie huvi on tõde päevavalgele tuua,» ütles Laar. ERR