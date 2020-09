Andres Herkel: meie esindusdemokraatiast

Valijail on ometi õigus teada, kuidas poliitikud komisjonis käituvad – eriti veel, kui nad kõnelevad nii nagu Martin Helme korruptsioonivastase erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistungil. Tõsi, Ligi pidi teadma ka seda, et tema enda sõnakasutus pole mitte alati Helme omast palju vaospeetum ja seda tuuakse esile.

Väide, et komisjonide istung oli kinnine, on teisejärguline, sest ükski avaldatud lõik ei vasta millelegi, mis peaks olema kinnine või jääma põhjendatult saladusloori alla. Jutt puudutab seda, kuidas poliitikud suhtlevad.

«Pläma», «maga välja, inimene» ja «ma sõimangi sind nii palju, kui süda lustib» on meie uus poliitiline kultuur ministri esituses, kes pole varem kutse peale komisjoni istungile läinud ega ole seda ka nõunikel teha soovitanud.

Midagi sellist ei ole Eesti parlamentaarses kultuuris varem juhtunud. Ja kui oleks juhtunud, tulnuks endast ja riigikogust lugupidaval peaministril minna, paber peos, Kadriorgu, et kavandada muudatus valitsuse koosseisus.

Tõsi, meil on juba mõnda aega kõlanud üleskutsed loobuda «võltsist» poliitkorrektsusest. Kas oleme nüüd teada saanud, mida see tegelikult tähendab? Et poliitkorrektsusest loobumine pole asjadest otse ja ilustamata rääkimine, vaid lihtne sõim.