Eesti Pank järgmisel aastal majanduskasvu ei oota

Eile hommikul avalikustas Eesti Pank oma uuendatud majandusprognoosi. Hea uudis on see, et keskpanga peamine stsenaarium toob selleks aastaks tagasi­hoidlikuma majanduslanguse kui varem. Samas on halb uudis see, et majanduskasv taastub Eesti Panga hinnangul alles ülejärgmiseks aastaks.