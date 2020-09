Otsus olemas: uus aasta toob pensionilisa

Samas teatas valitsus, et uuel aastal pensionit ei indekseerita. Tavaliselt tehakse seda selleks, et pension käiks ühte sammu palkade tõusuga. Ka maksuvaba tulu jääb tänavusele tasemele, ütles peaminister Jüri Ratas presskonverentsil. See on 500 eurot ehk sellest suuremat pensionit saavatel inimestel läheb pensionitõusust maha ka tulumaks. Statistikaameti andmeil oli keskmine vanaduspension tänavu teises kvartalis 529,90 eurot.