Järgmisel aastal on riigieelarve kulutuste maht peaaegu 13 miljardit ja tulude maht üle 11 miljardi euro. See tähendab, et eelarve puudujääk küündib tuleval aastal ligikaudu 1,9 miljardi euroni. Et suuremat kärpimist vältida, võtab riik järgmisel aastal 2,3 miljardit eurot laenu. Euroopa Liidu toetusi on 2021. aasta riigieelarvesse kavandatud ligikaudu 1,4 miljardit eurot.