Macron ühendab Valgevene kriisi lahendamise Venemaaga dialoogi edendamisega

«Me kavatseme tegutseda,» ütles Macron 35 minutit kestnud kohtumise järel ajakirjanikele. «Me anname endast eurooplastena parima, et aidata ja vahendada, ning me naaseme Euroopa Julgeoleku‑ ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vahendustegevuse juurde, et edasi liikuda.»

Vaid paar päeva enne Tsihhanovskajaga kohtumist ütles Macron Prantsusmaa ajalehele Le Journal du Dimanche, et Valgevene presidendil Aljaksandr Lukašenkal on aeg ametist lahkuda. Eile avaldas ta lootust, et läbirääkimised Valgevene kriisi lahendamiseks algavad juba lähipäevadel või -nädalatel ning nende tulemusena vabastatakse Valgevene poliitvangid ja korraldatakse rahvusvaheliste vaatlejate juuresolekul vabad valimised.