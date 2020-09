Von Krahl lennutab luulelohet

Mitut sorti isiklikkus

Laval võib näha mitut sorti isiklikkust: kohati näeme näitlejaid igasuguse tegelasfiltrita lugusid vestmas, siis aga taotletakse poodiumile tõstetud isiklikkust, mida luule ettelugejalt ootame. Siin õnnestus vast kõige huvitavamalt Marika Vaarik Artur Alliksaare päevakajalisi luuleridu sisendusjõuliselt pomisedes: «Kõrkus on inetuim nõrkus. / Põlvitadagi on parem kui põlastada. / Just sallivus / ja mõista-tahtmine on see, mis annab vabadusele / väärtuse, sisu ja mõtte. / Võib-olla taasvõlume elavaks meeleolu, milles / teineteise avastasime.»