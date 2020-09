See lihtne ja keeruline Olav Ehala

Ehala muusika on ehalalik, mis omakorda tähendab, et see on originaalne. Teda ei anna segi ajada. Enamasti on see muusika päikeseline («Päikeseratas» on ju üks neist igaühele sujuvalt ja paratamatult alateadvusse vajunud lugusid) või kunstifilosoofilisemat sõnavara kasutades apollooniline. Too apolloonilisus toimib aga pigem pinnavirvenduse kui sügavusperspektiivina, ehkki üks ei välista teist. Ja ärgem omistagem siinkohal ka ühele teisest suuremat väärtust, nagu kiputakse mõnikord pop- ja nn süvamuusikat eristades tegema.