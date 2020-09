Kelly Sildaru enne hooaja algust: olen konkurentide peale kade, kuid ei tunne ebavõrdsust

Kuigi Eesti parim talisportlane Kelly Sildaru sai suvel käia vaid ühes lumelaagris, ei tunne ta, et oleks Prantsusmaa, Šveitsi või USA konkurentidega võrreldes ebasoodsamas seisus. «Ma olen nende peale kade, aga ma ei tunne, et olukord ebavõrdne oleks. On nagu on, ma ei saa seda situatsiooni muuta,» sõnas ta.