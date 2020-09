Euroopa tippkorvpall on kaotanud mitukümmend miljonit eurot

Kui maailma jalgpall jääb koroonakriisi tõttu hinnanguliselt ilma 9,5 miljardist eurost, siis Euroopa tippkorvpallis pole haihtunud summad samuti pisikesed. Jah, need ei ulatu miljarditesse, ent ainuüksi Vana Maailma tugevaimast klubisarjast Euroliigast on vaid nelja tiimi näol kadunud üle 30 miljoni euro. Rahaline miinus on seda valusam, et kõrgel tasemel korvpall on kõike muud kui kasumlik.