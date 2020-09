Vallalisest üksikust ülekaalulisest naisest hobidetektiiv, kellel on kassid

Elly Griffithsi loodud Ruth Galloway on kohtuarheoloogia õppejõud, kes elab peaaegu inimtühjas paigas Inglismaa idaosas Norforki maakonnas asuva Saltmarshi raba serval, ainsaks põlisnaabriks linnukaitseala vaht David. Ruth on 39-aastane, kannab suurust number 44 ja nimetab end vallaliseks üksikuks ülekaaluliseks naiseks, kellel on kassid. End lohvakatesse tumedatesse riietesse ja töösse peitnud «eklektilise» raamatumaitsega naine, kes ise ei märkagi, kui veetlev ta tegelikult on.