Hobune teeb väiketalus paljud tööd ära

Kui vähem kui sada aastat tagasi oli tööhobuse olemasolu maamajapidamises vältimatu, siis tänapäeval on Eestis talusid, kus hobust põllu- ja metsatöödel kasutatakse, ülivähe. Hobuseid peetakse enamasti maastikuhoolduseks või spordi eesmärgil. „Pigem ostetakse traktor, mille kasutamine tundub lihtsam. Tegelikult on tööhobused aga üsna lollikindlad ja pidamistingimuste suhtes vähenõudlikud. Muidugi – elustiil peab olema selline, et hobune majapidamisse sobitub,” ütles Parts. Tema majapidamisse jõudsid hobused tosin aastat tagasi, kui ta kolis maale ning lapsele soovitati hobu­teraapiat. „Alguses jalutasin hobusega küla peal, harjutasin teda häälte ja olukordadega. Järjest hakkasin proovima temaga ka erinevaid töid teha.”