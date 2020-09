Sibul kasvas hästi, ent jäi töökäte puudusel põllule

Osaühingu Kõlleste Garlic omanik Vaike Soosaar rääkis, et selle suve kuumal ajal olid tema sibulad parajalt umbrohu sees, mis tagas neile vajaliku niiskuse. „Enne ülesvõttu saime põllu natuke puhtamaks ja sibul sai veel kosutava vihmagi peale,” lisas ta.

Küüslaugu jaoks liiga kuiv

Koristust alustati punase sibula võtuga juuli lõpus, et mugul väga suureks ei kasvaks. „Ostjad armastavad keskmisi mugulaid,” teab Soosaar. Järjest võeti üles teised sordid ehk Peipsi äärest ostetud sort, mis kasvatab alla mitu mugulat. Vahepeal segas sibulavõttu vihm, korra tekkis naisel isegi kartus, et viimane osa saagist jääb põllule, kuid ilmataat oli taas nende poolel ja kõik sujus.

„Sibul on tänavu kohe ilus. Mitte nii nagu eelmine aasta, mil pealt ilus ja tugev, kuid lahti lõigates sees ringmädanik. Hea, et tänavu seda muret pole,” lausus Soosaar. Ka müük läheb tänavu ladusalt. „Suur osa sibulast läheb müüki Prisma Peremarketisse ja mulle sobiva hinnaga, nädalas läheb 35 kilo Prisma poodidesse,” ütles ta. Tänu sellele töötab tema juures kaks töölist. „Ise söön sibulat ja küüslauku ning olen rahul, et ei pea käima palgatööl nagu abikaasa,” lisas ta.