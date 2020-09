Arvo Aller: tagasilöögid on alles tulemas

Tellijale

Suur takistus maale kodu soetamisel on, et pangast ei saa maamaja ostuks laenu. Mulluse maale elama päeva eel räägiti, et kohe-kohe saavad maalekolijad Maaelu Edendamise Sihtasutuse vahendusel kinnisvara soetamiseks toetust.

Aasta tagasi räägiti sellest tõesti. Praegu selleks raha ei ole, küll aga on välja töötatud meede, mismoodi seda saaks kasutada. Tegutseme Maaelu Edendamise Sihtasutusega selle nimel, et kui raha tuleb, saaksime programmi kohe käivitada. Praegu käivad läbirääkimised ja loodame, et see võimalus tekib.

Milliseid võimalusi inimestele pakutakse?

Käendused pankadele, otsetoetuste andmine maapiirkonda tulijatele.

Kes saaksid seda kasutada?

Juba kohapeal maal olijad ja ka uued tulijad. Inimeste vanust pole me kuskile tingimuseks pannud, meile on oluline, et rahvas tuleks maale.