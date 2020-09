Kas koroona tõmbab põllumajandustehnika messidele kriipsu peale?

Messid on viimase kümnendi jooksul niigi kunagist tähtsust minetanud, sest näiteks tööpinkide või masinate üle ilma Saksamaale vedamise asemel saab nende omadusi ja tehnilisi parameetreid edukalt tutvustada ka veebipõhiselt ilma potentsiaalseid kliente kusagile füüsiliselt kokku kutsumata. Nüüd, n-ö koroonaajastul, kui inimkonna käsutuses on Zoom, Skype ja rida teisi veebipõhiseid konverentse võimaldavaid internetikeskkondi, on see protsess aina kiirenenud.