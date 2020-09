Kleopatra ja Nofretete ilu saladus oli potidoktor

Maitsetaim ja nooruse hoidja

Maailmas leidub 446 liiki aaloesid, mis peamiselt levivad kuivadel ja klibustel aladel Ida-ja Lõuna Aafrikas. Kõige sagedasem neist – meil Eestiski – on puisaaloe (Aloe arborescens). Temal on ainsana meil kasvatatavatest aaloedest ka raviomadused.

Teine ravimtaimena kasutatav aaloeliik kannab ladinakeelset nimetust Aloe vera, eesti keeles on teda kutsutud ka kõrbeliiliaks või tõeliseks aaloeks. Tema preparaate võime saada vaid apteegist.

Aafrikas on aaloed kaitsetaimeks peetud juba teadmata aegadest. Aaloe-oks tuli onni sissekäigu ette riputada, nõnda ei tulnud ligi ei kurjad vaimud ega soovimatud külalised. Nõiad andsid üksildastele ja edututele nõu hankida endale just aaloe, mis kindla peale abi pidi andma. Muistsed indiaani hõimud arvasid, et aaloe lehtede vahelt voolab välja igavese nooruse allikas. Aaloe erakordsest vastupidavusest looduses on tulnud uskumus, et tema omadused kanduvad edasi ka inimesele, kes taime potis kasvatab.

Mesopotaamiast leitud 4000 aasta vanusel savitahvlilgi on selged viited aaloeravile. Samuti on Egiptuse vaaraode sarkofaagidest leitud papüürustel kajastatud aaloe raviomadusi. Aaloe ammused nimed on näiteks potidoktor, taeva võlukepike, taeva õnnistus ja elutaim.

Arvatavasti kasutati aaloed ka palsameerimisel.

Terve naha võti

Legendid räägivad, et Egiptuse valitsejannade Kleopatra ja Nofretete kuulus ilu saavutati nii, et naised võidsid oma nahka järjepidevalt aaloemahlaga.

Tänapäevagi kosmetoloogias on aaloe vana tuttav. Aaloemahl takistab nahapooride ummistumist ja annab nahale tervisliku läike: mahl kiirendab vere ringlemist ja naha surnud sarvestunud epiteelrakkude irdumist. Lisaks on aaloemahla pH happeline ja sarnaneb meie naha pH väärtusega.

Ka päevitusjärgsed geelid sisaldavad sageli aaloed, mis rahustab nahka. Šampoonid, kuhu on lisatud aaloed, on aga peanahka rahustava toimega ja toidavad juukseid.

Aaloe lehtedes on üle 75 toitaine ning üle 200 muu kasuliku ühendi, sealhulgas 20 mineraali, 18 aminohapet ja 12 vitamiini.

Kõrvetuse kiirabi

Kes ei teaks, et aaloe tuleb appi põletuse korral. Vanarahva ülestähenduste seast leiab nipi, mis ütleb, et kohe, kui end on kõrvetatud, tuleb haigele kohale määrida sülje ja murtud aaloeoksast tilkunud mahla segu.

Aaloe aitab ka külmetuse ja kõhukinnisuse korral, ta suudab võidelda nii mikroobide kui ka seentega.

Hingamisteede haiguste raviks on soovitatud järgmist segu: 1,5 liitrit aaloemahla, 1,25 kg maikuist mett ja 3,5 liitrit kahoori (punast dessertveini). Segu panna tumedast klaasist pudelitesse, lasta viis päeva pimedas valmida ja võtta siis sisse pikka aega, üks teelusikatäis kolm korda päevas enne sööki.

Nohu vastu oli esivanemate nipp aaloemahla tilgutamine ninasõõrmeisse. Katkistele huultele sobis jällegi raviv aaloemahl. Sääsehammustusest tekkinud kiheluse korral määriti sääsemuhku sama mahlaga. Kui hambajuurde oli pugenud põletik, hoiti suus pestud purustatud aaloelehte – olnud tõhus. Valutava kurgu vastu aidanud aga segu aaloemahlast, meest, sibulast ja searasvast.

Aaloelehed tuleb eemaldada koos leherootsu ümbritseva tupega, sest mujalt murtud lehed kaotavad kõvasti mahla. Raviks kõlbavad vaid hästi väljaarenenud alumised ja keskmised lehed. Aaloe peab aga selleks ajaks olema vähemalt kolmeaastane.