Mida hakata peale roheliste tomatitega?

Ehkki tomatitaimedel on veel hulk poolpunaseid ja rohelisi vilju küljes, lõpetavad sügisilmad tänavuse kasvuhoonehooaja. Kel see töö veel tegemata, on viimane aeg valmimata viljad ära korjata ja järelvalmima panna või hoopis hoidiseks keeta. Maa Elu uuriski, kuidas rohelisi tomateid säilitada ja mida suupärast neist valmistada.