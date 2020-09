Sügisel kärbi kevadel õitsvaid hekke ja põõsaid

Olenemata taimest peavad lõikevahendid olema korralikult hooldatud ja teritatud, muidu on lõikamisest rohkem kahju kui kasu, sest nüri töövahend kahjustab taime. FOTO: Andres Haabu

Kui enamikke lehtpuid, -põõsaid ja -hekke võib pügada nii kevadel kui sügisel, siis kõik need taimed, mis kevadel kaunilt õitsevad, tuleks ära lõigata praegu. Ainus erand on sirel, mida lõigatakse hoopis vastu suve, siis kui nende õitsemine on äsja lõppenud, sügisel sirelit torkida ei tasu, rääkis K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets.