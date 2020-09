Popi ökotalus kasvavad maja taga maitse- ja ravimtaimed

Mari on mõelnud, et elu kvaliteeti saab mõõta võrk­kiigetundides. Mida rohkem neid saab endale lubada, seda väärtuslikum elu on. Tema eesmärk on elada võimalikult huvitavat elu.

Maailma parim koht

Tartust pärit Mari viis Saaremaale seiklushimu. 1980. aastate keskpaigast käis ta seal matkamas ja suvitamas, kuni lõpuks otsustas paikseks jääda. Popi talu oli Marile ja tema abikaasale puhas emotsiooni­ost. Elukoht pole ka päris tavaline, elumaja on ehitatud keset asfaltplatsi. Tegemist on kunagise Sõrve sovhoosi masinaparklaga ja eluhoone on ehitatud tankla asemele. „Minu üle on naerdud, et elan parkimisplatsil bensiinijaamas,” sõnas Mari.

Ise on ta veendunud, et see on maailma parim paik elamiseks. Sügisõhtud on siin kottpimedad, mis toob taevas säravad tähed esile ja selgesti on näha Linnutee. Vihmapilved jõuavad siiakanti harva, pigem jäävad need merele, mis ümbritseb Popi ökotalu kolmest küljest. Seetõttu on tegemist Eesti ühe päikesepaistelisema, samas tuulise paigaga. Omaette vaatemängu pakuvad äikesetormid. Nooremana Marile sügis ei meeldinud. Nüüd mõistab ta, et see on aastaring, millesse ta on isegi jõudnud. „Naudin täiega vananaistesuve,” lausus ta.