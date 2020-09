Kui eelmisel hooajal BC Kalev/Cramos laenul olnud korvpallikoondislane Sander Raieste taasliitus koduklubi Vitoria Baskoniaga, valmistus too Hispaania meistrisarja otsustavateks mängudeks. Play-off möödus nõnda hästi, et võideti esikoht. Raieste siis küll veel platsil ei käinud, kuid on alanud hooajal kenasti väljakule pääsenud. Kas meeskond aga suudab veel ühe ime korda saata, seekord Euroliigas, mis täna stardib?