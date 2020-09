Tiina Tambaum: vanaema telefoni otsas

Täna on rahvusvaheline vanemaealiste päev. Küllap on enamikul meist kõige sagedasem viis oma ema-isa, pereliikmete ja sõpradega ühendust hoida neile helistades. Kas olete mõelnud, kuivõrd need kõned aitavad vähendada inimese üksildustunnet, luua värskust tema mõtetesse, tunnetada enda vajalikkust ja tajuda rahulolu? Lihtsast mis-sa-teed-kas-kõik-on-korras-kontrollkõnest ei piisa.