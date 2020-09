Aivar Kokk: II pensionisammas on omandiõiguse paroodia

Riigikohus langetab peagi otsuse II pensionisamba vabatahtlikuks muutmise põhiseadusele vastavuse küsimuses. Soovimata trügida juristide pärusmaale, sooviksin siinkohal arutleda hoopis selle üle, kuidas on seadusandja omal ajal tulnud toime oma põhilise ülesandega pidada sõna ja hoida inimeste turvatunnet. Etteruttavalt võib öelda, et II pensionisamba loomisel riigi antud lubaduste võrdlemisel praeguse reaalsusega on pilt masendav.

«Eelnõu peamine eesmärk on individuaalse huvitatuse ja vastutuse suurendamine pensionisüsteemis,» kuulutas rahandusministeerium 2001. aasta märtsis. Toonase ministri Siim Kallase sõnul oli kogumispensioni seaduse idee selles, et inimene saab oma maksete peremeheks ehk kogutud pensioni jääk saab inimese oma varaks. Omandiõiguse põhimõtet kordas Kallas riigikogu kõnepuldist ka sama aasta 5. mail: «Te panete sinna 2 protsenti ja teie omandiks muutub 6 protsenti. See on põhimõtteline, suur vahe kogu selles asjas». Nõnda võib lugeda toonasest istungi stenogrammist.