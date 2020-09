Tarmo Kruusimäe: millal lõppes vastupanu?

Ei ole kahtlust, et neljakümne neljandal tegid Otto Tief ja tema mõttekaaslased sangarliku teo. Tänu nende teole oli võimalik taastada meie riik õigusliku järjepidevuse alusel. 22. september on minu vanaema sünnipäev ja samal päeval lehvisid poisikesepõlves punased lipud kõikjal majadel. Küsisin vanaema käest: mis päev see on? Ta vastas: «Räägitakse, et Tallinn olevat vabastatud.» Tegelikkuses vabastati Tallinn vaid vabadusest.