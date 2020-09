Kadri Vare: millal valmib eesti keeletehnoloogia?

Esimese eesti keeletehnoloogilise vahendi – masintõlkimise aparaadi – olevat leiutanud päevapiltnik Johannes Aleksander August Vaher juba 1920. aastal. Aparaadi tööpõhimõte seisnes selles, et tõlgitavat sõna trükkides hakkasid aparaadi sisemised osad liikuma sedasi, et vastaval rullil tuli esile vastav sõna teisest keelest. Kuigi selliseid aparaate olevat Vaher valmistanud lausa mitu, pole ei aparaadid ega nende joonised sõja järel säilinud. Kuid nüüd, sada aastat hiljem, kui tehnoloogiad, arvutid ja arvutusvõimsus on muutunud kiireks ja kättesaadavaks, võib täie kindlusega öelda, et masintõlge ja keeletehnoloogia laiemalt on muutumas igapäevaelu osaks.