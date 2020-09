Kääriku spordikeskuse vastvalminud kergejõustikustaadionil on kuus jooksurada ja sirgetel kaheksa jooksurada. Nõlval paikneva staadioni kõrvale järve äärde on ehitatud hüppetorniga ujula, kus on kaheksa 25-meetrist rada. FOTO: Kristjan Teedema