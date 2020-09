Pereväärtused ja väärtused peres on kaks ise asja, aga need võiksid olla ja peaksid olema sünonüümid. Pereväärtus võib olla see, kus jälgitakse traditsioonilist perekorraldust, aga väärtused peres tagavad, et teineteise vastu on olemas austus ja lugupidamine. Aga alati ei ole see nii. Ometigi on võitlus sellise vägivallaga riigi jaoks prioriteet ning sellest tuleb teatada.