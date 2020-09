Randpere: Estonia huku uurimine tekitas tohutut umbusku

Tellijale

Kust võis allveelaeva teooria nii järsku ja jõuliselt pinnale ujuda?

Teada on, et [Estonia katastroofi uurinud komisjoni endisel juhil] Kurmil tekkis väga hea side Rootsi vasakradikaalse, relvastuse ja relvatööstuse vastu võitleja Lars Ångströmiga, kes on olnud roheliste esindaja Rootsi parlamendis. Ångström on algusest peale seadnud kahtluse alla Estonia huku ametliku versiooni ning seostanud seda mingit sorti sõjalise operatsiooniga. 2006. aasta kevadel, kui ta käis Eestis – just mõni kuu enne seda, kui tuli välja Kurmi raport –, rääkis Ångström, kuidas tema arvates käis Estonia hukule järgnenud päevade jooksul Estonial mingi allveelaev, millelt siseneti Estonia autotekile ja veeti sealt ära igasugu asju. Kas just relvastust, seda pole ta täpsustanud.

Ångströmi teine teooria oli, et Estonial toimus plahvatus. Mõlemad teooriad jõudsid ka Kurmi raportisse.

Rootsis pole keegi Ångströmi juttu tõsiselt võtnud. Kõik teavad, kes ta on, ja kehitavad ainult õlgu. Kui Kurmi raport Eestis avaldati, kirjutas Ångström oma kodulehel suure loo, et Estonia huku tegelike põhjuste varjamine on kõigi aegade suurim justiitsskandaal.