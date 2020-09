«Üks osa minust ütleb, et seksuaalkurjategijatel peaks olema võimalus ennast ravida, kuid teisalt nii mina kui ka teised kannatajad on seisukohal, et õiglane karistus oleks vangla,» ütleb anonüümseks jääda sooviv Liina, kes eelmisel talvel 18-aastaselt vägistamise üle elas.