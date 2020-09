Päikese hullus ja neetud tsivilisatsioon

Bataille määratles oma nägemust üldise ökonoomiana. Sellele vastandas ta piiratud ökonoomia, ehk siis tavapärase arusaama energia kokkuhoiust kui ökonoomsusest. Üldises ökonoomias pole ökonoomne mitte kokkuhoid, vaid vastupidi, just üleliigse energia kulutamine. Kes sellega kõige paremini toime tuleb, on üldises ökonoomias võitnud.

Bataille’ meelest oli põhiline see, kuidas kulutada ülejääki võimalikult suurejooneliselt ja kaunilt. Kui see ei õnnestu, vallandub üleliigne energia ikkagi, aga inetult.

Näitusel «Tiiger ruumis» pole ühtegi tööd, mis Bataille’ ideed otsesõnaliselt illustreeriks. Selle asemel lähenetakse teemale kaudselt, kavalusega, nii et alles teosesse süvenedes saame aimu, kuidas võib üks töö olla teisega seotud. Nii esitab näiteks Julian Charrière mitu suurt värvipilti Bikini atollist, millel näeme heledaid tähne nagu kahjustusi – selgub, et tegu on tuumakatsetuste kiirguse jäljega. Ana Vaz näitab radioaktiivset aeda Fukushimas, esitades õisi välkuvate plahvatuste seeriana.

Kokku moodustab see üpris haralise koosluse ja nii tekibki küsimus, mis on näitusel esitatud töödel ühist? Võib väita, et kõik tööd lähtuvad ühest ja samast üldise ökonoomia käsitusest. Kuid mida tähendab see tänapäeval? Kas pole maailm vahepeal tublisti muutunud? Mille poolest meie tsivilisatsioon varasematest erineb?