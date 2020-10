Kommentaatorid rõhutavad, et Donald Trumpi ja Joe Bideni esimene TV-debatt erines täielikult kõigist seninähtutest, kuid samas polnud see ju ka väga ootamatu, sest poliitilise retoorika stiili on vähemalt neli aastat kujundanud Valge Maja praegune peremees. Teemasid avava sisulise mõttevahetuse asemel näeme kandidaatide püüdu oma poolehoidjaid veenda, et nad ei kavatse muutuda. Kuid me ei peaks laskma ennast eksitada vormist, mis on käinud kaasas sotsiaalmeedia arenguga. Me veendusime, et USA presidendikandidaadid valdavad nüüdisaegset meediat ning oskavad formaadile ja žanrile kohaselt oma sõnumit edastada. Endisel TV show-mehel ja iga päev presidendina meedias esineval Donald Trumpil näib olevat oponendi ees suur eelis. Vaiksemal ja viisakamal Joe Bidenil ei tundunud olevat palju vastu panna ka presidendi harjumuspärasele agressiivsele suhtlemisstiilile.