Tarmo Pikner: meie rahvuslikud augud

Opositsionääride suurim murekoht on järgmine: kui võetakse kahe aasta peale viis miljardit laenu, siis miks seda kasutatakse jooksvateks kuludeks, mitte investeeringuteks? Küsimus on õige, aga mina küsin vastu: kui laenu kasutataks investeeringuteks, siis millega kaetaks jooksvad kulud? Loodan, et saite aru nendest mõttetutest lausetest. Nagu Lauri isegi nimetas, et rahal pole silti küljes, mis mõtet on öelda, et pensionitõus kaetakse laenurahaga. Võib ju väga hästi ka öelda, et pensionitõus kaetakse maksutuludega (no midagi ikka laekub ju!) ja muud kulud kaetakse laenuga. Teisisõnu, mis tähtsust on eelarveraha päritolul (muidugi kui pole tegu rahapesuga).