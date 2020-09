Kus on rock? Kus on post-?

Kumbki nendest ei tee klassifikatsioonist kui sellisest erilist numbrit ja nagu instrumentaalmuusikaga enamasti on, jääb ka siin fantaasialend võrdlemisi vabaks. Kui võib küsida, kus on lehm, siis võib vabalt küsida, kus on siin post ja kus on rock. Üldiselt leiab mõlemat. Rock ei röögi isekalt ja ülespuhutult kõrva, post ei luni kleepuvat tähelepanu. Wofredti muusikat kuulata on kerge, kuid mingil juhul ei ole tegemist kergesti lahustuva taustamuusikaga.