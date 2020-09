Majanduse lühiuudised

Keskpanga asepresident suundub Euroopa Komisjoni

Eesti Panga asepresident ­Maive Rute nimetati kolmapäeval Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse ja ettevõtluse (DG GROW) peadirektori asetäitjaks. «Kui tuli ettepanek liituda Euroopa Komisjoni ühe mõjukama juhtimistiimiga, siis see ei olnud kerge otsus,» kommenteeris Rute. «Pangas on konstruktiivne tööõhkkond ja väljapaistvate teadmistega eksperdid.» DG GROW on Euroopa Komisjoni üks suurematest peadirektoraatidest, mille alla kuuluvad kaupade ja teenuste vaba liikumine, tööstuse ja ettevõtluse arendamine ning vastavad regulatsioonid. Valdkonda kureerib prantsuse volinik Thierry Breton. PM