Valdav osa riigi tuleva aasta investeeringutest voolab betooni

Viimastel aastatel kuuleb sageli kaebusi, et riigieelarvest on raske aru saada. Seda iseloomustab ­hästi riigisektori investeeringutega seonduv. Kui teisipäeval pressikonverentsil kuulutasid koalitsioonierakondade juhid välja, et investeeringuteks läheb riigieelarvest 1,9 miljardit eurot, siis eile avaldatud riigieelarve seletuskirjast leiame hoopis ühe miljardi eurose summa. Vahe tuleb sellest, et viimane ei sisalda kohalike omavalitsuste ega ELi fondidest pärinevaid summasid.