Flora ja Eesti jalgpalli jaoks ajaloolise tulemuse ees seisab Horvaatia gigant

Nüüd asub kohtuseaduse vanasõna – mida kolm ju on – kontrollima Flora ning peatreener Jürgen Henn ei salga, et tegemist on klubi ajaloo tähtsaima matšiga. «Siin on veidi rohkem mängus ning meil on võimalik teha midagi suurt,» sõnas peatreener lahingueelsel virtuaalsel pressikonverentsil. «Meil on hea võimalus ja see, et Eesti klubid on varemgi nõnda kaugele jõudnud, annab meile usku.»