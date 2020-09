Eile saatis ­väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem meediale teate, et tema ettepanekul ­toetatakse ­turismisektori ettevõtjaid 5,8 miljoni euroga. Ta ­ütles, et see on ühekordne tagastamatu abi, mis jäi kevadel EASi kaudu jagamata.

«Alates kriisi puhkemisest on turismiettevõtjad saanud kõige rohkem ja kiiremini kannatada ning paljud on neist juba ka saanud EASi toetustest olulist abi,» lausus minister. «Peame mõistma, et rahvusvahelise reisimise aeglane taastumine ja algav sügishooaeg teevad turismiettevõtjate olukorra keeruliseks. Siin on riigipoolne tugi väga vajalik, et sektor vastu peaks,» lisas Siem.