Nädala pärast võib haiglaravi vajada kümmekond inimest rohkem kui praegu

Kuna nakatumine on hakanud kasvama ka vanemate kui 50-aastaste vanuserühmas, võib eeldada, et suurenema hakkab ka haiglaravi vajavate inimeste arv. FOTO: Madis Veltman

Kui aprillikuus oli koroonaviiruse tõttu haiglaravil 153 inimest, mis oli ka kevadise perioodi tipp, siis eile vajas seoses koroonaviirusega haiglaravi 35 inimest, kellest üks on juhitaval hingamisel. Terviseameti sõnul on seni eeskätt noorte seas levinud viirus hakanud jõudsamalt levima ka üle 50-aastaste seas ja seetõttu on oodata haiglaravi vajavate inimeste arvu kasvu.