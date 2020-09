Eesti lühiuudised

Tallinna linnavalitsus nimetas eile Priit Lello (pildil) Tallinna linnasekretäri ametikohale. Tööle hakkab ta tänasest. Priit Lello on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli õigusinstituudi õigusteaduse erialal. Ta on töötanud Tallinna linnakantseleis alates 2004. aastast, esialgu õigusnõunikuna ja alates 2007. aastast linna õigusdirektorina. Linnasekretäri ametikohale valiku tegemisel hindas valikukomisjon Priit Lello põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse alustest ja tema senist töökogemust, mis komisjoni hinnangu järgi aitavad saavutada linnakantselei ülesannete ja eesmärkide täitmise, teatas linnavalitsuse kommunikatsiooniosakond. PM

Järgmise esmaspäeva, 5. oktoobri õhtust kuni 6. oktoobri lõunani on osa Lasnamäest veetorustiku remondi tõttu ilma veeta. «Peame remontima ja välja vahetama surveveetorustikku,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf. Ta lisas, et mõne nädala pärast tuleb uus samasisuline teade, sest siis on vaja teine samasugune veetoru ära vahetada. «Me ei saa kahte toru korraga remontida, sest sel juhul jääks terve Lasnamäe üsna pikaks ajaks ilma veeta,» selgitas Klandorf. Järgmise esmaspäeva õhtul jäävad veeta Kalevipoja, Punase tänava, Smuuli tee ja Varraku tänava vahelisel alal asuvad elamud ja muud hooned. Tallinna Vesi paigutab sellesse piirkonda katkestuse ajaks kaks viie- ja kaks 3,5-kuupmeetrist veepaaki. PM