Riigi rahakülv jõuab igale põllule

Raha on kulutamiseks heldelt: kulude pool moodustab peaaegu 13 miljardit ja tulud ligi 11 miljardit. Kulude katmiseks on valitsus võtnud 2,3 miljardit eurot laenu. Euroopa Liidu toetusi on 2021. aasta riigieelarvesse kavandatud ligikaudu 1,4 miljardit eurot.