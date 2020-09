Venemaa pingutas suurõppusega muskleid

Vene propaganda aga ei vaikinud, väites, et tegu oli kaitsva iseloomuga terroritõrjeõppusega. «Nagu on ammu öeldud, ei soovi me ühtegi jalatäit võõrast maad, aga me ei loovuta kellelegi tolligi oma maad,» kirjutas õppustest tehtud ülevaates Vene relvajõudude ajaleht Krasnaja Zvezda, tsiteerides Nõukogude Liidu diktaatori Jossif Stalini kõnet ja kuulutades, et Kavkaz-2020 õpetas Venemaa end veelgi paremini kaitsma.