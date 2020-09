Venemaa jaoks oli Kavkaz-2020 edukas

Üks selliste õppuste korduv teema on, et Venemaa relvajõud ja nende liitlased ei võitle õppustel kunagi kindla riigi või rahvusvahelise organisatsiooniga. Alati ollakse vastamisi «illegaalsete relvarühmituste», «terroristide» või «relvastatud bandiitidega». Juhuslikult on neil vastastel alati kasutada kõrgetasemeline sõjatehnika, kaasa arvatud strateegilised pommitajad, allveelaevad ja tiibraketid. On selge, et need, keda Venemaa nimetab terroristideks, on tegelikkuses hästivarustatud konventsionaalsed relvajõud.