Trump veeres buldooserina teledebatist üle

Ühel hetkel kaotas Biden kannatuse ja nähvas: «Kas sa jääksid ometi vait, mees? See ei ole üldse presidendile kohane.» Moderaator Fox Newsi saatejuht Chris Wallace pidi korduvalt häält tõstma, et Trumpi kõnerongi katkestada.

Trump ei säästnud ka Wallace’it. Kui moderaator üritas presidendilt küsida, miks ta ei ole väljastanud oma tervishoiukava, et vabariiklastele pinnuks silmas olevat Affordable Care Acti asendada, salvas Trump: «Tuleb välja, et ma debateerin sinuga, mitte temaga, aga see on okei. Ma ei ole üllatunud.»