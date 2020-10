Võistluskart pole nõrkadele! Kuidas on sõita tippmeeskonna tippkardiga?

Võistluskart on ringrajasõidu alus. ABC. Elementaarühik. Proovige võistluskarti, kui tahate teada, mis on ringrada! Teooria ei maksa midagi, võib kasvõi kakskümmend aastat ekraanilt vormelit vaadata, see on sama hea nagu kirjelduse järgi elevanti joonistada. Nii saab treenida tugevaks vormelivaatajaks, aga võistluskardi roolis, ringrajal, saab teada, mis asi see on tegelikult.