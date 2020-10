4 moodust, kuidas veebist mussi striimida

Lihtsaim ja odavaim viis veebist muusikat kuulata on Bluetoothi kõlar. Kirjatööd tehes tümpsubki aknalaual vaikselt Sony selle aasta basskõlar SRS-XB33, kuhu telefonist Spotify kaasabil muusikat läkitan. Extra Bass, värve muutvad leedefektid, taskusse pistmist takistavad mõõtmed, vee- ja löögikindlus annavad tunnistust, et selle kõlariga saab korraldada väiksemat sorti peo. Ühendada saab kuni sada kasutajat! Veebist leiab videoklipi, kus reipad noored kõlariga vette hüppavad ja selle siis kaldaliivale viskavad. Standard IP67 tähendab, et kõlari võib pooleks tunniks meetri sügavusele vette jätta, aga igaks juhuks ma seda ei soovitaks. «Please charge» – «Palun laadige» ütleb sulnis naishääl, kui kõlari väidetavalt kuni ööpäeva kestev aku tühjaks saama hakkab.