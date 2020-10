On päris mitu põhjust soovida, et mingid Eestis karusloomapuuridesse tagasi ei jõuaks — on ju just nemad meie pärsimaise naaritsa loodusest korra jõudnud täielikult välja tõrjuda. Minkide korduv nakatumine Covid-19 viirusega ja selle tagasikanne minkidelt inimestele lisab kindlasti veel ühe argumendi minkide kasvatamise vastu.