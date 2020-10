Nädalalõpu retsept: lehmakommid õunakoogis

Suislepp! See on õunasort, mis häälestab Haapsalu ühekokafirma Pliit ja Plika perenaise Kerli Leieri kohemaid nostalgialainele ja paneb naeratama. «Punakas rüüs, magusmahlane, punase-valgekirju viljalihaga. Eriti tore oli see, kui õuna südamikust sai mahla lonksata,» kirjeldab ta vanaema aiast tuttavat lemmikõuna. Teisele soosikukohale potsatab tema maitsemälus Paide taliõun ja selle eriline magushapu loomus, kolmandaks väike magusapoolne sibulõun. Neid mõlemat oli hea talvel näksida. Kuuldavasti küpsetati sibulõunu mõnes Läänemaa talus ka külmunult, suhkrupuistega. Nii et kui puu all või sahvri talvevarudes leidub külmavõetud sibulõunu, ei tasu neid kõrvale heita, vaid seda taludesserti proovida, sest tänavu on Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta.