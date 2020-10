Moemaailm kukkus päriselt külili

Mõni korralikum kodanik tahaks viltu läinud ruudu otseks sättida ja tervikul sellega otsekui jalad maha panna. Otse paigutatud ruut on staatiline, diagonaalne aga dünaamiline muster. Kuidas see kandja kehal mõjub? Tavaline ruut võimendab mahtu ja teeb keha veidi massiivsemaks, diagonaalne aga võlub figuuri optiliselt tüki maad saledamaks.

Eriti silmatorkavalt tuleb efekt esile seelikutel – ühtpidi ruuduseelikus mõjud nagu kummut, diagonaalruudus aga kui sire sireen. Diagonaalruut neelab alla üleliigsed voldid, need ei paista mustri varjust lihtsalt silma. Samas võlub see esile kurvid, just seal, kus me ise neid esitleda soovime. Täiesti imeline muster niisiis. Lausa ebaõiglane, et fashionista’d pidid nii pikalt ilma selleta läbi ajama!