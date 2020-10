Riina Solman: konkurss professor Aino Järvesoo auhinnale

Koostöös sihtasutusega Pere Sihtkapital kuulutasin 23. septembril välja kandidaatide esitamise professor Aino Järvesoo auhinnale, et tunnustada isikuid, kes on panustanud eesti rahva edasikestmisse ja arengusse. Tegemist on täiesti uue auhinnaga, millest loodame kujundada iga-aastase traditsiooni. Kandidaate ootame kolmele kategooriale: elutöö, silmapaistev meediategevus ning eesti keele ja kultuuri hoidmine välismaal. Ettepanekud kogume kokku kuu aja jooksul ning auhinna kätteandmine on kavandatud novembrisse.